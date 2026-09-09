Путин: для граждан Вьетнама могут разрешить безвизовый режим

Безвизовый режим могут ввести в России для граждан Вьетнама. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что между странами сложились дружеские отношения.
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