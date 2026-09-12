Федерация футбола Румынии ввела черную карточку для детских и юниорских турниров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Федерация футбола Румынии (FRF) ввела черную карточку, которая будет применяться на детских и юниорских турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
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