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Татар-информ

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Федерация футбола Румынии ввела черную карточку для детских и юниорских турниров

Федерация футбола Румынии ввела черную карточку для детских и юниорских турниров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​ Федерация футбола Румынии (FRF) ввела черную карточку, которая будет применяться на детских и юниорских турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

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