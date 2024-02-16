Поместье британского короля Карла III подверглось нападению вандалов

Футбольное поле, принадлежащее королю Карлу III, подверглось нападению вандалов. Полиция начала расследование после того, как местные жители сообщили о почерневшей траве на одном из игровых полей в Дерсингеме, графство Норфолк.
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