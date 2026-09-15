Франция вновь стала главным покупателем российского газа, что свидетельствует о значительных изменениях в структуре европейского газового рынка.
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наши олигархи присосавшиеся к газу и нефти готовы продавать добытое в России любым врагам государства. Это предатели. Мы французам газ, а они нам атомные бомбы в Финляндию, Литву и Эстонию Подлетное время до Санкт-Петербурга меньше 10 минут. Наши даже чихнуть в ответ не успеют. Будь они все прокляты, эти обворовавшие страну твари и те, кому газ и нефть продается.
Вопрос зачем продаём?.