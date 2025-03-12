Суд арестовал активы «Главпродукта» и имущество его владельца Смирнова

Арбитражный суд города Москвы по ходатайству Генеральной прокуратуры Российской Федерации принял решение о наложении ареста на денежные средства и иное имущество, находящееся в движении, включая акции и доли в компаниях, принадлежащие Леониду Смирнову, бенефициару холдинга «Главпродукт».
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