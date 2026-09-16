46-П после приговора: может ли уголовный суд изменить банкротную очередность?

Практика применения Постановления Конституционного Суда РФ № 46-П постепенно выходит за пределы первоначального вопроса о том, как снять уголовный арест с имущества банкрота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Экс-губернатор Ку...
- ЛБ Студентка выиграл...
- Е Женщина выиграла ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым