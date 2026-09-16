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46-П после приговора: может ли уголовный суд изменить банкротную очередность?

Практика применения Постановления Конституционного Суда РФ № 46-П постепенно выходит за пределы первоначального вопроса о том, как снять уголовный арест с имущества банкрота.

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