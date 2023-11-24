В Instagram* появилась возможность скачивать видео Reels

В Instagram (запрещена в России, принадлежит Meta* – признана в РФ экстремистской) наконец-то можно скачивать видео Reels без сторонних приложений, об этом сообщают профильные it ресурсы Чтобы воспользоваться, нужно лишь во время просмотра ролика нажать «Поделиться» и «Скачать».
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