В Instagram* появилась возможность скачивать видео Reels

В Instagram (запрещена в России, принадлежит Meta* – признана в РФ экстремистской) наконец-то можно скачивать видео Reels без сторонних приложений, об этом сообщают профильные it ресурсы Чтобы воспользоваться, нужно лишь во время просмотра ролика нажать «Поделиться» и «Скачать».