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Татар-информ

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Путин поручил рассмотреть возможность использования «Макса» для оплаты проезда

Путин поручил рассмотреть возможность использования «Макса» для оплаты проезда

Фото: © «Татар-информ» Президент России Владимир Путин по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ поручил рассмотреть возможность использования сервиса «Макс», Единой биометрической системы и ее региональных сегментов для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

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