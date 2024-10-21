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Лента новостей Крыма

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Куда сходить: интересные мероприятия 22 октября в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 22 октября в Крыму

ЭКСКУРСИЯ Керченский музей древностей (Керчь, ул. Свердлова, 22) «Старый особняк зажигает огни» 6+ 22 октября, начало в 18:00 Экскурсия по зданию Керченского музея древностей, который в XIX веке являлся собственностью семьи Месаксуди! А погрузится в атмосферу эпохи, в которой проживала именитая семья, поможет театр.

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