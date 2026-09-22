В Чите 19-летний парень убил мужчину ударом в ночном клубе

В Чите 19-летний посетитель ночного клуба во время конфликта ударил 38-летнего мужчину, который после падения получил смертельную травму головы.
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