Любимова: Министерству культуры предстоит большая работа в Новороссии и Донбассе

Министерству культуры России предстоит большая работа в Новороссии и Донбассе: помимо ремонта зданий и создания новых экспозиций по новейшей истории страны, там необходимы реставрация предметов из музейных коллекций и запуск детских центров.
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