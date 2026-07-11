"Топливные пираты" атакуют баки автовладельцев Пока жители города обсуждают рост цен на бензин и длинные очереди на заправках, в сети появилась новая тревожная тема.
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"Топливные пираты" атакуют баки автовладельцев Пока жители города обсуждают рост цен на бензин и длинные очереди на заправках, в сети появилась новая тревожная тема.
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