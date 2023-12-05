«Ямал СПГ» сохранил объемы отгрузки газа

Поставки газа по восточному сектору Северного морского пути (СМП) остались на уровне 2022 года. Всего, согласно статистике Kpler, по маршруту в Азию до завершения навигации отправлено 2,27 млн тонн сжиженного природного газа.
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