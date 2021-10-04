В Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус, пострадали люди

В Красноярском крае произошло ДТП с последствиями, на трассе «Енисей» перевернулся набок рейсовый автобус, при этом травмы получили пять пассажиров.
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