«Барса» даст 30-35 млн евро за Левандовского. «Бавария» не хочет повышать форварду зарплату и может продать его за 40 млн

«Барселона» скоро сделает «Баварии» предложение о трансфере Роберта Левандовского. По данным Sky Sport Deutschland, первое предложение каталонского клуба составит 30-35 млн евро, однако «Бавария» хочет получить больше.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу
Свежие комментарии