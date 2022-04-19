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«Барса» даст 30-35 млн евро за Левандовского. «Бавария» не хочет повышать форварду зарплату и может продать его за 40 млн

«Барселона» скоро сделает «Баварии» предложение о трансфере Роберта Левандовского. По данным Sky Sport Deutschland, первое предложение каталонского клуба составит 30-35 млн евро, однако «Бавария» хочет получить больше.

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