Белоусов поздравил командиров и бойцов полка, освободившего Времевку в ДНР

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394-го Краснознамённого мотострелкового полка, освободившего населённый пункт Времевка в ДНР, сообщила в субботу, 18 января, пресс-служба военного ведомства.
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