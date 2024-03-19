Врач назвал ухудшающие сон тренировки

Пульмонолог и сомнолог Дмитрий Дуйкин назвал ухудшающие сон тренировки. Врач рассказал, что умеренная нагрузка (плавание или растяжка) должна заканчиваться за два часа до сна, активные виды спорта и виды спорта, требующие концентрации внимания (скалолазание, бокс, карате), — минимум за четыре часа.