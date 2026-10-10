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Происшествия

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В Приморском крае завершено расследование уголовного дела о серии мошенничеств с долговыми обязательствами

Следователем следственного подразделения отдела МВД России по г. Уссурийску завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, которая путем обмана и злоупотреблением доверия похитила денежные средства потерпевших.

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