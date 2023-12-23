Украинский телеведущий совершил побег в Европу

Ведущий украинского «24 канала» Алексей Печий не вернулся на Украину после завершения саммита Европейского совета, который прошел 14-15 декабря в Брюсселе, потому что хочет остаться в Европе и продолжить свою работу в качестве журналиста.
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