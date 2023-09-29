Глава Сбербанка выступил против разделения валютного рынка по китайскому образцу

РИАМО - 29 сен. Глава Сбербанка Герман Греф высказал свою точку зрения относительно предложения главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о создании 2 сегментов валютного рынка, аналогичных китайской модели, сообщает «Интерфакс».
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