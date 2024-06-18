Никто не в безопасности: В США ограбили даже телохранителя Байдена

Пока президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден топтался на сцене в Лос-Анджелесе и махал рукой в пустоту, неизвестные ограбили спецагента – сотрудника Секретной службы и телохранителя главы Белого дома.
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