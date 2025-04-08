Победитель «Танцев со звездами» Леденев признал вину по делу о «Калашникове»

Соучредитель подрядной организации «Интертехника» Алексей Леденев, победивший на шоу «Танцы со звездами» в 2010 году, признал вину в уголовном деле о хищении более 32 миллионов рублей при поставках бракованных фрагментов концерну «Калашников».