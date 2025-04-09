При обрушении крыши ночного клуба в Доминикане погибли 98 человек

Количество погибших в результате обрушения крыши в ночном клубе Доминиканской Республики увеличилось до 98 человек, заявил директор Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес, передает агентство Франс Пресс.
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