Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Лучше сразу Елоу Стоун...)))Самый опасный вул...
  • Юрий Ермолин
    8 марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка прошли маршем по улицам Манхэттена, протестуя против низких заработков и пло...Украину не принял...

Санкции работают. "Суэцкий канал захвачен российскими танкерами". Благодаря хуситам, наш торговый флот в канале остался вне конкуренции

Санкции работают. "Суэцкий канал захвачен российскими танкерами". Благодаря хуситам, наш торговый флот в канале остался вне конкуренции

Суэцкий канал более чем на 70% снизил проходимость торговых судов. Особенно снизился трафик неыфтеналивных судов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Пора друзьям в аренду с нашими специалистами передать пару тройку подлодок с изделиями.... То что Израиля не станет это факт, но и США с их союзниками не поздоровится... То что на пляжах Майами не позагорают это факт...
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх