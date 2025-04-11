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Царьград

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Перестройка состава мешает «Зениту»: комментарий Юрия Семина о проблемах клуба

Перестройка состава мешает «Зениту»: комментарий Юрия Семина о проблемах клуба

Юрий Семин объяснил нестабильность «Зенита» в Российском чемпионате массовыми изменениями в составе. Клуб занимает третье место с 47 очками, уступая «Краснодару».

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