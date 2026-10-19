ФАС признала рекламу «Мегафона» об активации «5G режима» недостоверной. Ведомство установило, что коммерческое внедрение технологии в России на тот момент не было реализовано, а ролик мог вводить абонентов в заблуждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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