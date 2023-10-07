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Welt: в ФРГ подозревают Польшу в дезинформации по делу о взрывах на Nord Stream

Welt: в ФРГ подозревают Польшу в дезинформации по делу о взрывах на Nord Stream

Германские следователи, которые пытаются выйти на след преступников, подорвавших "Северные потоки", подозревают Польшу в дезинформации.

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