Анатолий и Аркадий Юдашкины говорят по-английски, учили китайский, теперь занимаются испанским. А русский — язык их матери Галины — оказался самым трудным: со временем мальчики стали стесняться говорить на нём, и родителям пришлось отдать сыновей в русскоязычную школу.