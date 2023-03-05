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В Карабахе озвучили число погибших полицейских в результате атаки ВС Азербайджана

В Карабахе озвучили число погибших полицейских в результате атаки ВС Азербайджана

Карабахское МВД представило подробности происшествия, случившегося 5 мартаИнформационный штаб Нагорного Карабаха со ссылкой на местное МВД сообщает, что утром 5 марта азербайджанская сторона открыла огонь по машине паспортно-визового отдела полиции.

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