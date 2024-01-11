Экспорт бананов из Эквадора в Россию не пострадает по вине беспорядков

Несколько дней общественных беспорядков в Эквадоре вряд ли окажут серьезное влияние на экспорт бананов из республики в Россию, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.
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