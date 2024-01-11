ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 817 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    К слову и банк кусок говна, слишком вольно ведут себя с персональными данными.МВД объявило в ро...
  • Игорь Петров
    Чухонцы опупелиВ нацобороне Эсто...
  • Ed
    Но как вовремя, охренеть!Минюст РФ признал...

Экспорт бананов из Эквадора в Россию не пострадает по вине беспорядков

Экспорт бананов из Эквадора в Россию не пострадает по вине беспорядков

Несколько дней общественных беспорядков в Эквадоре вряд ли окажут серьезное влияние на экспорт бананов из республики в Россию, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Экспорт бананов из Эквадора в Россию может пострадать из-за передачи оружия США для дальнейших поставок на Украину.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх