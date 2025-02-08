Минобороны потребовало от Управления спецстроительства более 1 млрд рублей

Министерство обороны РФ подало иск на сумму более чем 1,1 млрд рублей к ФГУП "Главное управление специального строительства", гендиректора которого стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при выполнении госконтрактов.
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