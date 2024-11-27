Бывший депутат Госдумы признан виновным в убийстве на Кипре 20 лет назад

Вину экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко в тройном убийстве признали присяжные в Приморском районном суде Санкт-Петербурга, заявила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева 27 ноября в Telegram-канале.
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