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В Татарстане в первом квартале выросло число разводов

В Татарстане в первом квартале выросло число разводов

За первый квартал 2023 года в Татарстане расторгли 3 631 брак. Количество разводов, по сравнению с январем — мартом прошлого года, выросло на 12,1%, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

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