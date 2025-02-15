Юрист Соловьев назвал способ выявить пропавший пенсионный стаж

Новости внутренней и внешней политики в России

Узнать размер своей пенсии можно через личный кабинет на сайте Социального фонда России (СФР) или в ближайшем Многофункциональном центре (МФЦ), сообщил агентству «Прайм» Иван Соловьев, заслуженный юрист Российской Федерации.