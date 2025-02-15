Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    За такие шутки - на передовую! Там ребята быстро научат Родину любить. А родителям - штраф огроменный!В Петербурге за у...
  • Eduard
    Спектакль,это когда жулик из Квартала95 из себя "президента" корчит!Зеленский назвал ...
  • Eduard
    "Меняла"!Сальдо посоветова...

Юрист Соловьев назвал способ выявить пропавший пенсионный стаж

Узнать размер своей пенсии можно через личный кабинет на сайте Социального фонда России (СФР) или в ближайшем Многофункциональном центре (МФЦ), сообщил агентству «Прайм» Иван Соловьев, заслуженный юрист Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх