Андрей Згонников про помощь СВО: Наш вклад в общее дело видят и ценят

Председатель и члены Совета регионального отделения ПАРТИИ ДЕЛА в Воронежской области – Андрей Згонников, Сергей Смехнов, Светлана Пирогова и Павел Денекин получили медали «Участнику специальной военной операции» и «За укрепление боевого содружества» Министерства обороны РФ.
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