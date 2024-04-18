Начальник ГИБДД на Алтае заявил об опасном росте смертельных аварий в 2024 году

За первые три месяца в регионе на дорогах погибло 45 человек Количество ДТП на дорогах Алтайского края за первые три месяца 2024 года выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщил журналистам на пресс-конференции начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев.