Начальник ГИБДД на Алтае заявил об опасном росте смертельных аварий в 2024 году

За первые три месяца в регионе на дорогах погибло 45 человек Количество ДТП на дорогах Алтайского края за первые три месяца 2024 года выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщил журналистам на пресс-конференции начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев.
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