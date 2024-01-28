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Россия и Белоруссия готовят новые программы интеграции

Россия и Белоруссия готовят новые программы интеграции

Минск и Москва утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы. Документы официально будут одобрены на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет 29 января, сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает ТАСС.

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