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Подводный дрон снял на видео, что осталось от погружавшегося к Титанику батискафа Титан

Подводный дрон снял на видео, что осталось от погружавшегося к Титанику батискафа Титан

Американская береговая охрана впервые показала обломки печально известного батискафа Titan. Около года назад эту квази-субмарину пытались использовать для погружения к Титанику — посмотрите на видео того, что осталось от аппарата.

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