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Царьград

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Арест счетов Ровшана Аскерова на сумму 130 тысяч рублей за долги

Арест счетов Ровшана Аскерова на сумму 130 тысяч рублей за долги

Счета бывшего игрока "Что? Где? Когда?", Ровшана Аскерова*, арестованы за долг в 130 тысяч рублей. Судебные приставы завели три исполнительных дела.

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