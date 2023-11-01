Politico: Байден уверен, что карьера Нетаньяху близка к завершению

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден уверен в том, что карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху близка к своему концу – он обсуждает это не только со своим окружением, но и с самим премьером.
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