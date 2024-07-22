ФСБ пресекла канал поставки из Европы в Россию взрывчатки для терактов

Такую же схему использовали для подготовки взрыва в Крыму в 2023 году, преступление координировал замглавы офиса ЗеленскогоФедеральная служба безопасности пресекла в Санкт-Петербурге канал поставки из Италии и Германии взрывчатки и электродетонаторов для совершения терактов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии