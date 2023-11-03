Девятисекундный рывок к танку с взрывным устройством: мир облетели шокирующие кадры

Было обнародовано видео, снятое камерой, установленной на шлеме бойца. На камеру запечатлен мужчина, выходящий из подземного убежища, закладывающий бомбу, убегающий, стреляющий из гранатомета по танку, а затем возвращающийся в укрытие.