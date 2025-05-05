В облцентре к юбилею Победы организовали турнир по шахматам

Акцию «Ход Победы» провели в Штабе общественной поддержки «Единой России», где уже больше года работает клуб гроссмейстера Сергея Карякина Стратегия и оперативность – в быстрых шахматах особенно важно умение думать и анализировать действия противника на несколько ходов вперед.
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