ВОЗ предложила расширить сотрудничество с Москвой в сфере цифровизации медицины

Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) в ходе первого Глобального диалога ООН по управлению искусственным интеллектом и саммита «ИИ во благо» в Женеве наградили московский проект по раннему выявлению риска сердечно-сосудистых заболеваний на базе генеративного ИИ.
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