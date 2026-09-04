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Культурология.рф

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История и археология: Как 5 кирпичей принесли ему миллион баксов за неделю: Лохотронщик-легенда Барнум и его хитрые трюки

История и археология: Как 5 кирпичей принесли ему миллион баксов за неделю: Лохотронщик-легенда Барнум и его хитрые трюки

Талант Финеаса Барнума можно обсуждать долго, но то, что он практически из воздуха мог себе сделать рекламу и сколотил на этом состояние – факт.

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