Моя семья. Счас...
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  • alorgtech alorgtech
    Я б на принцип пошел, продал бы свою долю цыганам или семье из Азии многодетной. Вот и порадовалась бы мерзавка. А му...Сестра ходит по к...
  • Элеонора Коган
    А к родителям принципиально переезжать не хочет, значит,её всё устраивает,и нечего её баловать деньгами.***
  • Элеонора Коган
    Врёт сестрица дорогая. Тут правду написали - нагрянуть к ней неожиданно и проверить, как она там.***

***

***

«Чувствую себя неловко перед сестрой: она одна в чужом городе с ребенком сидит на макаронах, а мы здесь деликатесами объедаемся!» – жалуется Ася — …Нет, денег она не просит, ни взаймы, ни тем более просто так, – рассказывает про младшую сестру тридцатишестилетняя Ася.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Врёт сестрица дорогая. Тут правду написали - нагрянуть к ней неожиданно и проверить, как она там.
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2 час.
Элеонора Коган
А к родителям принципиально переезжать не хочет, значит,её всё устраивает,и нечего её баловать деньгами.
Ответить
2 час.

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