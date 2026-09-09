Собянин объявил о планах строительства 35 станций метро к 2035

Заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева сообщила о планах по развитию транспортной инфраструктуры: до 2035 года в регионе появятся 12 новых станций метро, что улучшит транспортную доступность и поддержит муниципальное развитие и бизнес.