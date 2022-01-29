Самый отмороженый нацист в истории. ЗВЕРЬ в белом халате из дивизии СС Викинг (2022)

Он кромсал живых и здоровых людей сотнями, отправлял на смерть тысячи одним словом. У него было 12 псевдонимов, он прожил долгую жизнь после войны и умер от инсульта в 1979, так и оставшись отмороженным нацистом до последней секунды своей жизни.