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Закон и Порядок

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Лавров увидел в словах Зеленского о трёх буквах смысл саммита по Украине

Лавров увидел в словах Зеленского о трёх буквах смысл саммита по Украине

Глава Украины Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истёк 20 мая, заявляя, что Россия должна «пойти на три буквы», таким образом обозначил название и смысл «мирного саммита», на который Киев приглашает Москву.

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