В Московском регионе ожидаются первые заморозки в ночь на 17 сентября

В Московском регионе ожидаются первые осенние заморозки в ночь на 17 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.
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